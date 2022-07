Cuori, asini e maracas: ecco tutte le nuove emoji in arrivo nel 2023

L'ultima serie di nuove emoji è stata lanciata dall'Unicode Consortium lo scorso gennaio, per la gioia di tutti fan. Oggi, però, scopriamo che sarebbero in arrivo svariate nuove emoji e varianti con l'aggiornamento Emoji 15.0 promosso sempre dall'UniCode Consortium.

Potete dare un'occhiata alle nuove emoji nell'immagine in calce. Sicuramente, tra le più apprezzate troviamo l'emoji "high five" o "pushing hand", disponibile in due versioni (con la mano rivolta verso destra e verso sinistra) e con sei varianti diverse di carnagione, nonché la faccia "frastornata", il cui nome ufficiale è "Shaking Face".

Per i romanticoni, invece, Emoji 15.0 inserirà i cuori di colore rosa, azzurro e grigio, insieme ad altri due simboli, ovvero quello della connessione Wi-Fi e quello del Khanda, il simbolo della religione Sikh. Come sempre, l'inclusione di più simboli religiosi, tonalità della pelle e colori per emoji e bandiere rappresenta gli sforzi di Unicode Consortium verso una sempre maggiore inclusione della community.

Ampio spazio viene però riservato anche agli animali, dal momento che il nuovo aggiornamento porterà con sé le emoji per il cigno, il corvo, la medusa e l'asino, ma anche la testa di un alce e l'ala di un uccello.

Per quanto riguarda la miscellanea, invece, troviamo un fiore viola somigliante ad un giacinto, l'emoji dello zenzero, quella del baccello di piselli e quelle delle maracas, del flauto intagliato in legno, del pettine e del ventaglio tradizionale di molte culture asiatiche. Insomma, novità per tutti i gusti, anche se il nuovo aggiornamento, che arriverà sugli smartphone tra fine 2022 e inizio 2023, non sembra essere così corposo come quello rilasciato a inizio 2022.