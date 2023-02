Grazie ai cuori stampati in 3D, i medici possono curare i maniera più precisa i pazienti

Avresti mai immaginato che le stampanti 3D, oltre a rendere reale ogni tuo capriccio, sono anche in grado di replicare il tuo cuore? Beh, bisogna avere la consapevolezza che ogni cuore è unico: possono variare in base all’età, alla consistenza e alle dimensioni e tutto questo è ben noto a chi soffre di malattie cardiache.

La squadra di ingegneri guidati da Ellen Roche, professoressa di ingegneria meccanica al Massachusetts Institute of Technology, ha sviluppato un modo per stampare su misura cuori artificiali che potrebbero essere impiegati per simulare il battito cardiaco di un paziente e osservarne tutte le caratteristiche meccaniche.

In prima istanza, il cuore del soggetto viene scansionato affinché si possa modellare un immagine computerizzata tridimensionale, fondamentale per la stampa a fotopolimero rigido, cioè utilizzando un tipo di polimero che si solidifica molto rapidamente se esposto alla luce ultravioletta.

A stampa terminata, l’oggetto appare estremamente sensibile e questo è un bene in quanto può lavorare in maniera adeguata insieme a riproduzioni polimerizzate dell’aorta, ovvero l’arteria principale che trasporta il sangue dal cuore al resto del corpo. Sì, tutto molto bello, ma quali benefici porta replicare il cuore umano?

“Tutti i cuori sono diversi”, ha detto in una dichiarazione Luca Rosalia, uno studente laureato del MIT-Harvard Program in Health Sciences and Technology. “Ci sono enormi variazioni, soprattutto quando i pazienti sono malati. Il vantaggio del nostro sistema è che possiamo ricreare non solo la forma del cuore di un paziente, ma anche la sua funzione sia nella fisiologia che nella malattia”.

Grazie a queste riproduzioni e alla successiva simulazione del normale pompaggio del cuore, i medici potrebbero individuare in maniera più precisa quali opzioni funzionano meglio per il paziente. Nello specifico la squadra di Roche ha condotto i propri studi soprattutto su soggetti affetti da stenosi aortica.

