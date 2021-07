Una cupola di calore sta bruciando il Nord America: in Canada temperature a 46 °C

Il Nord America sembra essere appena piombato all'inferno, poiché una "cupola di calore" sul Canada occidentale e sul nord-ovest del Pacifico degli Stati Uniti ha fatto salire la temperatura a picchi mai visti prima. Non solo: si prevede che la cresta ad alta pressione che intrappola l'aria calda continuerà a frantumare nuovi record.

"Un'ondata di calore prolungata, pericolosa e storica persisterà per tutta questa settimana", si legge negli avvertimenti emanati da Environment Canada, per la Columbia Britannica, l'Alberta, parti del Saskatchewan, dello Yukon e dei Territori del Nordovest. Queste temperature sono 10-15 gradi Celsius più calde del normale.

La temperatura più alta mai registrata in Canada è stata di 45 °C in due città nel sud-est del Saskatchewan il 5 luglio 1937. Questo record è stato battuto proprio il 27 giugno nella città di Lytton, nella British Columbia, che si trova a circa 250 chilometri a nord-est di Vancouver, che ha raggiunto i 46,1 °C.

Secondo quanto riporta il climatologo senior di Environment Canada David Phillips all'emittente CTV, "fa più caldo in alcune parti del Canada occidentale che a Dubai". Com'è la situazione in città? I negozi hanno esaurito condizionatori d'aria e ventilatori portatili, mentre sono stati aperti alcuni centri di raffreddamento di emergenza e diverse cliniche per la vaccinazione COVID-19 sono state momentaneamente chiuse. Ovviamente la domanda di elettricità è salita a livelli record.

Il 2020 è stato l'anno più caldo da quando sono iniziate le registrazioni e sembra proprio che il 2021 possa battere il record dello scorso anno. A proposito: sapete dove si trova il posto più caldo della Terra? Non è la Death Valley.