La Cupola di Ferro: ecco cos'è lo 'scudo missilistico' di Israele

Nell'ultima settimana siamo stati testimoni del violento scontro che si è diffuso tra Israele e Palestina, dove hanno perso la vita numerose anime. Con il protrarsi dello scontro, le forze di difesa israeliane (IDF) continuano a fare affidamento sulla "Cupola di Ferro", un sistema aereo utilizzato per annullare l'attacco dei missili nemici.

L'idea di un tale sistema di difesa aerea venne sviluppata 2006 a seguito di un sanguinoso conflitto tra Israele e Hezbollah. Dopo diversi anni di sviluppo e discussioni, la Cupola di Ferro venne dichiarata operativa nel 2011, mentre l'intero sistema ha dimostrato la sua efficacia intercettando con successo un razzo lanciato da Gaza per la prima volta il 7 aprile 2011.

In totale, la Cupola di Ferro è costata ben 210 milioni di dollari ed è stata sviluppata dalle società israeliane Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (con il supporto degli Stati Uniti). In estrema sintesi il suo funzionamento è il seguente: quando il sistema intercetta un razzo nemico, vengono inviati altri razzi per far esplodere il missile in aria.

Il sistema blocca oltre il 90% di razzi, mortai e proiettili di artiglieria con una portata da circa 7 a 70 chilometri. È anche in grado di lavorare giorno e notte indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Attualmente, la Forza di difesa israeliana ha attualmente 10 batterie di questi "intercettatori", ciascuna armata con tre lanciatori per 20 missili intercettori.

Qui sotto potrete vedere un tweet che mostra il funzionamento della Cupola di Ferro.