La 'Cupola di Luce', un'arma sovietica sconosciuta o un semplice effetto atmosferico?

Nel 1988 Robert Hopkins, veterano pilota dell'aeronautica americana, stava conducendo una missione di monitoraggio a est della penisola di Kamchatka, un luogo conosciuto per essere usato dall'Unione Sovietica per testare nuove armi. Quel giorno, i piloti riportarono di aver osservato una tecnologia mai osservata prima.

Durante il sorvolo, l'equipaggio ricevette la notizia che i sovietici avevano lanciato uno dei loro missili SS-20 "Saber" a raggio intermedio. Hopkins, insieme ai membri del suo equipaggio, preparò tutti gli strumenti essenziali per registrare il lancio. Tuttavia, mentre scansionavano l'area in cerca di attività, Hopkins descrisse di aver visto un "muro bianco latte e traslucido" che si muoveva attraverso il cielo.

Questo muro di luce stava per inghiottire gli aerei e gli uomini in ricognizione credevano di essere spacciati. Il muro superò gli aerei, ma i velivoli e piloti ne uscirono indenni. Hopkins affermò che la "Cupola di luce" - così chiamata d'ora in poi - ebbe origine dal punto di lancio del missile SS-20 Sabre, irradiandosi rapidamente verso l'esterno da quel punto (nel frattempo, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sulle domande comuni sulla guerra russo-ucraina).

Non sappiamo cosa abbiano visto i piloti: alcuni le considerano allucinazioni, altre aurore e altri ancora una tecnologia mai vista prima. Lo stesso equipaggio, che non riusciva a descrivere quello che aveva visto, escluse l'opzione di una nuova tecnologia... ma poi avvistarono un'altra volta lo stesso fenomeno durante una ricognizione. La storia però è la stessa: scienziati, ingegneri e analisti non riuscirono mai a spiegare i due eventi.

Secondo una teoria, l'insolito spettacolo di luci - capace di muoversi a quasi diecimila chilometri orari - potrebbe essere il risultato di un particolare carburante utilizzato nelle fasi iniziali dei missili; altre ipotesi danno la colpa allo sfiato del carburante per missili inutilizzato, che avrebbe provocato il rilascio di nuvole di ioni.

Alcuni sostengono che la cupola di luce possa essere stata progettata intenzionalmente per accecare o confondere coloro che stavano osservando i lanci di missili sovietici. Un'opzione difficile a cui credere, soprattutto perché questa sarebbe una tecnologia che rimane sconosciuta fino ad oggi. A proposito, sapete che la CIA cercò di spiare la Russia con dei gatti?