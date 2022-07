Ecco una cura per i sintomi dell'anemia falciforme: potrebbe aiutare migliaia di persone

Una ricerca condotta dall'Università di Aberystwyth, nel Galles, ha scoperto come, forse, sia possibile intervenire sui sintomi dell'anemia falciforme in modo del tutto naturale.

L'anemia falciforme è una condizione ereditaria che colpisce ben 15.000 persone in tutto il mondo. Si tratta di un disturbo causato da un deficit di emoglobina nei globuli rossi, ovvero quelle sostanze necessarie per il trasporto di ossigeno in tutto il corpo.

Sono perciò spesso presenti anche episodi di dolore, trattati nei casi più estremi con morfina, a seguito dei cambiamenti di forma che assumono le cellule successivamente al rilascio di ossigeno. Lo studio è stato condotto dal dott.Olyemi Adeniyi, ricercatore dell'Università e affetto anche lui di anemia falciforme. A quanto pare la natura sembrerebbe offrire un rimedio per alleviare i sintomi e questo sembrerebbe prendere il nome di "cespuglio di natale".

Si tratta di una pianta presente nell'Africa occidentale che gli scienziati hanno sottoposto a studio, isolando la sostanza chimica in essa presente ovvero la quercitrina. Adeniyi sottolinea quanto la ricerca rappresenti un punto di partenza fondamentale soprattutto per coloro che vivono in condizioni economiche disagiate e alle quali verrebbe difficile l'acquisto di farmaci.

Tutto ciò, potrebbe, quindi, aprire le strade a nuovi studi atti ad alleviare in modo del tutto "economico" e naturale i sintomi di tante persone che soffrono di anemia falciforme ed in particolare di tutte quelle che vivono in povertà.

Per quanto possa apparire strano, sapevi che esiste anche l’anemia spaziale?