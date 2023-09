La curiosa storia del motivo per cui il compleanno di Google si festeggia il 27 Settembre

Buon compleanno Google! Il motore di ricerca spegne oggi 25 candeline e nella sede e sulle pagine del gigante del web si sprecano gli easter egg e le curiosità su questa importante data e questo importantissimo avvenimento.

Ovviamente, non manca la lettera del CEO Sundar Pichai, che ha voluto ringraziare tutti gli utenti che quotidianamente si affidano ai prodotti Google oltre che i dipendenti e partner: “questo mese Google festeggerà il nostro 25° compleanno. È un enorme privilegio raggiungere questo traguardo, reso possibile dalle persone che utilizzano i nostri prodotti e ci sfidano a continuare a innovare, dalle centinaia di migliaia di Googler passati e presenti che hanno dedicato il loro talento alla realizzazione di tali prodotti e dai nostri partner che credono in la nostra missione tanto quanto noi” afferma l’amministratore delegato di Alphabet.

Curiosa è anche la scelta della data: perchè il compleanno di Google si festeggia il 27 Settembre?

Google è stata costituita il 4 Settembre 1998, ma dal 2005 ha iniziato a celebrare il compleanno il 27 Settembre, ovvero il giorno in cui è stata annunciata l’intenzione di rimuovere il numero di pagine indicizzate. Per Big G quindi tale data è vista come una seconda nascita, in quanto, come spiegato direttamente dalla stessa società, “all'epoca, il Web e il nostro indice stavano crescendo rapidamente, ma sapevamo che ciò che distingueva davvero Google era la qualità dei nostri risultati e la nostra capacità di aiutare le persone a trovare rapidamente ciò che stavano cercando. Nel corso degli anni, abbiamo mantenuto questa attenzione alla qualità e alla fornitura delle informazioni più pertinenti e affidabili disponibili”.

In occasione del compleanno, è anche disponibile un sito web che mostra l’evoluzione della ricerca di Google.