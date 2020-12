La curiosa storia degli scienziati che cercavano un messaggio dal 'creatore dell'Universo'

Nel 2005, una coppia di fisici propose che se l'Universo fosse stato creato da una entità superiore, quest'ultima avrebbe potuto lasciare una sorta di messaggio codificato nella radiazione di fondo dell'Universo. È tutto vero, e un nuovo documento pubblicato sul server di prestampa arXiv sfata questa bizzarra teoria.

Come trovare il messaggio del Creatore? Traducendo le variazioni di temperatura nella radiazione cosmica di fondo (CMB), la radiazione elettromagnetica che permea l'universo, in un bitstream binario. La radiazione di fondo risale a circa 380.000 anni dopo il Big Bang ed è ancora oggi rilevabile. Poiché l'Universo primordiale non era uniforme, le variazioni di densità all'epoca della ricombinazione si manifestano oggi in leggerissime fluttuazioni della temperatura della CMB.

È proprio a causa di questa differenza che i due fisici Stephen Hsu dell'Università dell'Oregon e Anthony Zee dell'Università della California, sostennero la teoria - ovviamente del tutto infondata e quasi casuale - del "Messaggio del Creatore". La coppia diede anche una ragione del motivo di una così bizzarra ricerca: "una domanda puramente scientifica sul mezzo e il messaggio SE ci fosse effettivamente un messaggio".

Così, 15 anni dopo, l'astrofisico Michael Hippke dell'Osservatorio Sonneberg in Germania ha codificato le variazioni di temperatura nella CMB. Ci sono, però, degli ovvi problemi: la radiazione cosmica di fondo si sta ancora raffreddando. La temperatura iniziale, infatti, era di 2726 °C, mentre ora, 13.4 miliardi di anni dopo, è a - 270 °C. Man mano che l'Universo invecchierà, diventerà non rilevabile.

Inoltre, è estremamente improbabile che questa radiazione appaia esattamente uguale nel cielo a diversi osservatori in luoghi diversi (quindi non può essere un "messaggio" uguale per tutti). Sulla base di questi vincoli, Hippke stima che il contenuto delle informazioni sarebbe molto inferiore a quello proposto da Hsu e Zee: solo 1.000 bit (potrete osservare i primi 500 bit in calce alla notizia).

"Non trovo alcun messaggio significativo nel flusso di bit", scrive Hippke. "Possiamo concludere che non esiste un messaggio ovvio nella radiazione cosmica di fondo". Insomma, nulla che non sapevamo già, ma è sempre bello quando la scienza riesce a sfatare delle teorie così apparentemente assurde.