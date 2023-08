La curiose storie delle barre metalliche di Perkins, scambiate per cure universali

Nel 1796, Elisha Perkins, un medico del Connecticut, iniziò a vendere un dispositivo insolito: due bacchette metalliche allungate a forma di goccia, una di ferro e l'altra di ottone che, secondo lui, producevano effetti curativi miracolosi.

Secondo Perkins, toccare la pelle con queste barre poteva potenzialmente curare una serie di disturbi, tra cui infiammazioni, epilessia e reumatismi.

Quest'ultimi erano venduti in coppia e potevano essere utilizzati da chiunque; non solo erano promossi come un semplice dispositivo curativo universale, ma non era nemmeno necessario essere un medico per usarli: bastava applicarli sulla zona dolorante o ferita.

Elisha acquisì le sue conoscenze mediche come assistente di suo padre, prima di trasferirsi a Plainfield, nel Connecticut, dove avviò la sua pratica e creò un'accademia medica. Divenne presidente della Windham County Medical Association nel 1795 e fu anche selezionato come delegato alla Connecticut Medical Society.

In breve, Perkins sembrava destinato a una brillante carriera medica. Almeno fino alla sua "scoperta", che lo trasformò in un famoso ciarlatano. Tutto cambiò quando, durante un'operazione chirurgica, il medico osservò che un muscolo si contraeva ogni volta che lo toccava con la punta di uno strumento metallico.

Sperimentò poi con altri materiali, come il legno, e scoprì che solo gli oggetti metallici producevano il risultato perplesso. Nello stesso periodo, Perkins notò anche che, quando tagliava le gengive con un coltello di metallo prima di un'estrazione dentaria, il paziente sembrava sperimentare una diminuzione del dolore.

Inizialmente le barre vennero accolte con ambivalenza e ostilità in alcuni ambienti medici, soprattutto tra coloro che erano già sospettosi delle affermazioni fatte dai contemporanei sostenitori del Magnetismo (che potrebbe essere un sesto senso), ma nonostante le critiche dei pochi, per molte più persone e medici in America e in Europa, le sue bacchette brevettate furono sensazionali.

Le testimonianze positive di medici e funzionari pubblici di alto profilo, tra cui George Washington che aveva presumibilmente comprato un paio di barre per la sua famiglia, rafforzarono rapidamente la loro credibilità. Nonostante la fama, nel 1797 la Connecticut Medical Society espulse Perkins con l'accusa di essere un ciarlatano, mentre altri cercavano di capire il funzionamento.

Oggi, considereremmo questo come uno dei primi esperimenti a dimostrare l'effetto placebo, ma sembrava che qualsiasi cosa potesse essere usata per produrre gli stessi effetti che Perkins rivendicava come suoi, purché il paziente credesse di essere stato "operato" con le queste stecche di metallo e ottone.