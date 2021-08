Curiosi di sapere quanto guadagna Google con il Play Store? Ecco i primi dati ufficiali

In tutto il mondo è ben noto che i colossi dell’informatica registrano annualmente entrate economiche impressionanti, tra pubblicità, vendita di software, dispositivi e molte altre attività. Nel caso di Google, però, non è mai stato reso noto quanto guadagna il suo Play Store...fino a oggi. Ebbene, le cifre sono spaventose!

Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, i dati in questione sono stati pubblicati per la prima volta in assoluto in occasione di una recente denuncia antitrust ai danni di Big G sporta da 37 stati e distretti degli Stati Uniti, nello specifico relativa alle politiche aziendali che regolano la piattaforma Google Play in materia di pagamenti e commissioni sulle vendite delle app, con quote ritenute inadeguate e a svantaggio degli sviluppatori stessi.

I documenti declassificati nell’ambito dell’indagine hanno portato alla scoperta del fatturato nel 2019 del Google Play Store, il negozio ufficiale di app, giochi, temi e altro ancora per smartphone Android: si parla di ben 11,2 miliardi di Dollari, per un utile lordo di 8,5 miliardi e un utile operativo di circa 7 miliardi, mentre il margine di profitto a fine 2019 superava il 62%. Tutto ciò grazie alle vendite di app per smartphone, acquisti in-app e pubblicità.

A proposito di questi dati, il colosso di Mountain View ha dichiarato a Reuters che essi “vengono utilizzati per caratterizzare erroneamente la nostra attività" e che le accuse di monopolio sono infondate in quanto esistono alternative al negozio di app di Big G; ciononostante, i detrattori della società sono convinti che tali alternative sono spesso bloccate o inaccessibili.

