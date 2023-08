Curiosi teschi deformati sono stati trovati dentro una piramide Maya

Gli archeologi in Messico hanno fatto una scoperta sconvolgente presso il sito archeologico di Moral-Reforma, vicino a Tabasco. Hanno trovato tredici sepolture, alcune delle quali rivelano dettagli inquietanti e affascinanti sulla cultura Maya.

Due di questi resti mostrano segni di decapitazione rituale, mentre cinque presentano teschi allungati, deformati intenzionalmente. Questa pratica, nota anche in altre culture antiche come quella giapponese e quella degli Unni, potrebbe aver avuto un significato sociale o religioso, elevando lo status di chi la subiva.

Gli archeologi del National Institute of Anthropology and History (INAH) del Messico hanno annunciato la scoperta dopo mesi di analisi dettagliate. I resti risalgono a un periodo compreso tra il 600 e il 900 d.C., un'epoca in cui la civiltà Maya era in pieno splendore. Oltre ai teschi e ai frammenti di mascelle, sono stati trovati anche ossa delle estremità superiore e inferiore, alcune delle quali ricoperte da un pigmento rosso, forse utilizzato in rituali.

Gli individui erano tutti maschi, di età compresa tra i 17 e i 35 anni, e alcuni presentavano patologie dentali. Non è ancora chiaro se fossero prigionieri di guerra sacrificati, ma è una possibilità.

Moral-Reforma era il centro di un regno Maya che a volte era alleato con altre città come Calakmul e Palenque. Gli scavi e le ricerche sono ancora in corso, e finora sono stati scoperti 76 edifici risalenti a prima dell'arrivo degli spagnoli. Una domanda, però, rimane: a quale dio o dei era dedicata questa particolare piramide?

Le divinità Maya erano numerose, e il mistero rimane, alimentando ulteriormente la nostra curiosità e il nostro desiderio di scoprire sempre di più su questa enigmatica civiltà... chissà se riusciremo a scoprire qualcosa dalle feci, questa volta.