Questa curiosità sul corpo umano vi farà capire quanto siamo incredibili

Che l'essere umano sia una vera e propria "macchina naturale" quasi perfetta, soprattutto il cervello, non lo mette in dubbio nessuno. Certo, anche noi abbiamo i nostri limiti, ma il nostro corpo si è evoluto perfettamente per l'ambiente circostante (o almeno quello che si trova a un livello del mare adeguato) e le sue caratteristiche sono assurde.

Oggi vogliamo narrarvi, parlando di grandi imprese, del nostro sistema circolatorio. Come ben saprete, sono i vasi sanguigni a portare il sangue in ogni parte del corpo "azionati" dal nostro cuore; essenziali perché trasportano ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti del corpo, eliminano l'anidride carbonica e i prodotti di scarto dai tessuti.

Esistono tre tipi principali di vasi sanguigni:

Arterie , che trasportano ossigeno e sostanze nutritive dal cuore ai tessuti del corpo;

Vene , riportano il sangue povero di ossigeno al cuore;

Capillari, vasi sanguigni piccoli e sottili che collegano le arterie e le vene e consentono all'ossigeno, ai nutrienti, all'anidride carbonica e ai prodotti di scarto di passare da e verso le cellule dei tessuti.

Tutto questo complesso sistema che raggiunge ogni parte del nostro corpo è lungo circa 100.000 chilometri, abbastanza per fare il giro del mondo più di due volte! In poche parole, quindi, mettendo in fila indiana tutti i vasi sanguigni di un singolo corpo umano, potremmo avvolgere il nostro pianeta per due volte: incredibile!