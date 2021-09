Il grasso umano era utilizzato per candele e cosmetici qualche secolo fa

Non tutti sanno che a partire dalla fine del XVI secolo il grasso corporeo, chiamato Axungia hominis, veniva utilizzato dagli esseri umani in miscele e intrugli ma principalmente nella produzione di candele e cosmetici.

Chiamato Axungia hominis ma anche Pinguedo hominis veniva utilizzato dai "medici", più simili a maghi, che mettevano in vendita il grasso umano principalmente per ragioni superstiziose. Al tempo infatti credevano nelle streghe e nel fatto che queste volessero rubare il grasso dei bambini cristiani.

Il realtà il timore delle streghe era talmente "reale" che in molti credevano che il grasso umano venisse raccolto e usato da esse per acquisire l'abilità di volo o per facilitare i loro "incantesimi" di trasformazione in lupi mannari.

Al contrario i ladri ne facevano un uso meno fantasioso ma comunque scaramantico. Essi credevano che accendere una candela fatta di grasso umano li avrebbe aiutati a non essere beccati durante i loro colpi.

Queste informazioni le conosciamo grazie al professore Christopher E. Forth che ha accuratamente descritto l'argomento in un articolo pubblicato nel 2012 chiamato "Melting moments: The Greasy Sources of Modern Perceptions of Fat" ripercorrendo le origini dell'uso di grasso umano.

Sappiamo anche che in Olanda durante il sanguinario assedio di Ostenda i medici si approfittarono delle vite strappate durante la rivoluzione per riempire i propri carri di grasso umano. Non soltanto, anche i condannati a morte fecero da rifornimento.

Se la faccenda vi sembra grottesca e ridicola, allora dovreste sapere che si usava anche raccogliere il sudore dei condannati a morte, il quale avrebbe avuto effetti anti-emorroidi.

Anche durante la Rivoluzione francese, un periodo particolarmente violento caratterizzato da efferate brutalità, la Francia entrò nel business del grasso umano. A causa di tutte quelle persone giustiziate la materia prima era abbondante e riusciva a soddisfare l'alta richiesta.

Un altro dettaglio raccapricciante riguarda la domanda di grasso appartenuto a persone che avevano perso la vita nel fiore dei loro anni.

La convinzione generale, al tempo, era quella secondo cui la "forza vitale" restava intrappolata nel corpo delle persone anche dopo la loro morte per questo il grasso più richiesto era quello dei condannati a morte e dei giovani.

Se credi che queste assurdità appartengano soltanto al passato, bè ti sbagli. Nel 2008 Craig Alan Bittner, un medico di Beverly Hills, venne scoperto ad il grasso estratto tramite liposuzione nella sua clinica per creare una forma sperimentale di biodiesel per il suo SUV.

Un anno dopo in Perù, due membri di una banda segnalata con l'accusa di uccidere e prosciugare i cadaveri dei contadini, furono catturati e la polizia trovò diverse bottiglie di grasso umano. Avevano un costo di 36 mila sterline (circa 42 mila euro) a gallone (circa 3 litri). Dopo essere estratto dalle cosce delle vittime veniva venduto come trattamento antirughe.

Nel corso della storia col grasso animale (quindi anche umano) sono state fatte molte cose, persino lo Stonehenge. A proposito di grasso corporeo, sapevate che il suo accumulo nel corpo umano è dovuto ad una particolare proteina?