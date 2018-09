Curiosity ci mostra Marte come non lo abbiamo mai visto a 360 gradi (video)

Il Jet Propulsion Laboratory della NASA ha condiviso, sul suo canale YouTube ufficiale, un video dove Curiosity ci mostra Marte a 360 gradi. Il materiale è piuttosto recente, con il rover in questione che l'ha registrato qualche settimana fa.

Infatti, dopo aver catturato un nuovo campione di roccia lo scorso 9 agosto, Curiosity ha esaminato i dintorni su Marte, producendo una foto panoramica a 360 gradi della sua posizione attuale su Vera Rubin Ridge. Questa è stata successivamente trasformata in un video dalla NASA. Potete vedere la foto in questione qui sotto, mentre qui sopra trovate la ricostruzione dell'Agenzia Spaziale.

Il panorama include un cielo oscurato dall'ormai famosa tempesta di polvere globale, che però è attualmente in fase calante. La foto mostra da vicino anche la telecamera Mast del rover stesso, sulla quale si può notare un sottile strato di polvere.

Sembra che la zona in cui si trova al momento Curiosity sia particolarmente interessante. Infatti, gli ultimi due tentativi di perforazione del rover sono stati ostacolati da rocce inaspettatamente dure, cosa che ha scatenato la curiosità degli esperti della NASA. Inoltre, il rover non ha mai incontrato un posto con così tanta variazione di colori e strutture, secondo Ashwin Vasavada, scienziato del progetto di Curiosity al Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California.