Curiosity ha catturato le immagini di un'intera giornata marziana

Curiosity è una delle missioni attualmente più importanti della Nasa. Dopo aver raggiunto Marte, il 6 agosto del 2012, ha infatti percorso più di 30 km e ottenuto 4 estensioni di missione, risultando fra i più longevi rover mai spediti su un pianeta del sistema solare.

Recentemente, durante una congiunzione fra Marte, la Terra e il Sole, molto rischiosa per le sue strumentazioni, ha avuto anche la possibilità di riposarsi per alcune settimane, sfruttando le sue telecamere Hazcam per monitorare la propria posizione. Così facendo ha inavvertitamente registrato un fenomeno che - per quanto semplice - è molto particolare.

Nell'arco di 12 ore ha infatti seguito il percorso del sole nel cielo marziano, registrando l'aspetto del pianeta rosso e della sua atmosfera durante l'arco di un'intera giornata.

Solitamente gli ingegneri della Nasa usano le telecamere Hazcam per individuare rocce, pendii e pericoli che potrebbero arrecare dei danni ai delicati sistemi del rover. In questo caso tuttavia hanno preferito mantenerli attivi, mentre il rover non era in movimento, per scattare diverse istantanee di nuvole o diavoli della polvere.

Il risultato è stato straordinario. Seppur le immagini catturate dalle telecamere Hazcam non abbiano permesso di osservare chissà quale fenomeno meteorologico, hanno comunque permesso di osservare per la prima volta l'aspetto del pianeta durante una tipica giornata marziana.

Le immagini purtroppo non sono a colori, perché le telecamere Hazcam sono state progettate per effettuare degli scatti in bianco e nero, ma permettono lo stesso di godere l'immagina dell'alba e del tramonto marziano.

A rendere più verosimile il tutto è stata ovviamente anche l'ombra stessa di Curiosity, che ha svolto indirettamente il ruolo di meridiana mentre passavano le ore.

Secondo le intenzioni della Nasa, il quarto prolungamento di missione di Curiosity dovrebbe concludersi entro il primo quadrimestre del 2025. Nel caso in cui però le sue batterie e i suoi pannelli solari dovessero dimostrare di essere ancora efficienti, gli ingegneri potrebbero decidere di prolungare ulteriormente la sua attività sul pianeta rosso... almeno finché le sue batterie reggono.

Nell'arco di questi anni Curiosity ha affrontato diverse tipologie di pericoli e ha anche raggiunto una valle molto particolare. Tra tempeste di sabbia, notti dalle temperature polari e diverse scoperte scientifiche, il piccolo rover è riuscito così anche a mostrarci l'aspetto di un giorno qualunque su Marte, in attesa di rimettersi a lavoro e riprendere il suo cammino.