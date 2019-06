Curiosity ha ripreso un video delle nuvole che circondano Marte

Da quando è arrivato sul Pianeta Rosso nel 2012, Curiosity ha continuato ininterrotto la sua missione di esplorazione planetaria, localizzando il metano sul pianeta e fornendo nuove prove sull'esistenza dell'acqua.

Secondo un comunicato stampa della NASA, Curiosity ha recentemente usato le sue telecamere di navigazione, in bianco e nero, per scattare le foto delle nuvole che si trovano a circa 31 chilometri sopra la superficie di Marte (per vedere le immagini in movimento aprite questo link).

L'agenzia ipotizza che siano nubi di ghiaccio d'acqua, che fluttuano nell'atmosfera marziana praticamente tutto l'anno. Attualmente gli scienziati stanno cercando di coordinare le osservazioni di Curiosity con il lander InSight, così da ottenere dei dati più precisi.

Curiosity ha catturato queste meravigliose immagini durante il suo lavoro di perforazione del suolo marziano, non si tratta di un risultato casuale, ma l'evento è stato pianificato attentamente dai ricercatori della missione per studiare l'atmosfera di Marte. Queste osservazioni potranno infatti migliorare la nostra comprensione di ciò che sta accadendo nell'atmosfera del Pianeta Rosso.

Attualmente la NASA ha intenzione di mandare un altro rover su Marte nel 2020, il Mars 2020, con lo scopo di studiare l'abitabilità di Marte, raccogliere dei campioni da riportare sulla Terra e studiare il passato del pianeta rosso per scoprire, se ci sono state, tracce di vita biologica.