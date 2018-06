Curiosity ha trovato delle molecole organiche su Marte. Possibile la vita?

La sonda Curiosity ha inviato sulla Terra delle nuove informazioni da Marte, e le scoperte effettuate di recente potrebbero segnare un punto di svolta estremamente importante in termini di ricerca della vita.

Come annunciato dalla NASA, infatti, la sonda ha scoperto la presenza di alcune molecole organiche, ed il metano presente nell'atmosfera varia ciclicamente. Si tratta di segnali importantissimi, in quanto mai prima d'ora il pianeta rosso sembrava avere tutti i requisiti necessari per aver ospitato la vita e poterlo fare di nuovo.

La ricerca è stata pubblicata sul quotidiano Science, ma chiaramente non prova in via "ufficiale" che su Marte ci sia stata la vita. Gli studiosi però parlano di "forte probabilità" che tre miliardi di anni fa sul Pianeta Rosso ci fossero le condizioni.

Ovviamente soddisfatta l'Agenzia Spaziale Americana per le scoperte. In una dichiarazione, la NASA ha affermato che "Marte avrebbe potuto ospitare la vita in passato. Sono tempi entusiasmanti, guardiamo con speranza al futuro, in cerca di ulteriori risultati. Ci vorrà un pò di tempo però prima di capire se l'origine del metano è biologica".

Chris Webster del Jet Propulsion Laboratory, nella diretta streaming ha affermato che le molecole organiche scoperte da Curiosity contengono elementi "comunemente associati alla vita, ma che possono essere associate anche a processi non biologici", come carbonio, idrogeno e forse ossigeno.

Thomas Zurbuchen, capo del direttorato della NASA per le missioni scientifiche ha affermato che "grazie a queste scoperte, Marte ci sta dicendo di mantenere la rotta e continuare a cercare la vita. Sono fiducioso che le prossime missioni ci forniranno scoperte ancora più mozzafiato sul pianeta rosso".

Più cauto invece Michael Meyer, responsabile scientifico del programma della NASA che si occupa dell'esplorazione del pianeta rosso. Il ricercatore, a tal proposito, ha affermato che al momento è impossibile capire se su Marte ci siano segni di vita, sebbene le ultime scoperte vadano verso quella direzione.

Le molecole interessate sarebbero state scoperte nel cratere Gale, che Curiosity sta esplorando da quasi sei anni. Secondo i ricercatori, "si sono conservate nell'argillite di origine lacustre alla base della formazione Murray, di 3,5 miliardi di anni fa", ma l'origine ancora non è chiara sebbene siano state escluse le piste che portano ad una contaminazione. Le teorie a riguardo sono molte: potrebbe trattarsi di una testimonianza e prova di vita passata, ma anche di cibo di forme di vita esistenti. Non è escluso possa essere un qualcosa di indipendente dalla vita, però.

La palla passerà ad Exomars, che studierà il suolo di Marte più in profondità, perforandolo fino a due metri, per fare chiarezza sull'eventuale presenza di vita.

Non è però la prima volta che si parla di metano su Marte: la prima scoperta risale al 2004, ma ancora non è chiara la provenienza.