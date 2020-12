Il curioso caso clinico dell'uomo con una 'musica spagnola' proveniente dal cuore

Dopo che un uomo di 65 anni è arrivato in ospedale a causa di una caduta e una lussazione dell'anca, i medici hanno controllato il polso ai suoi piedi utilizzando un dispositivo Doppler. Qui accade la cosa strana: insieme al battito del cuore dell'uomo, i medici hanno ascoltato anche una musichetta attraverso l'altoparlante del dispositivo.

Successivamente, la famosa app Shazam (che potrebbe ben presto essere superata da Google) ha scoperto la canzone, "Gracias Por Tu Amor" di Banda el Recodo. La musica si poteva ascoltare solo quando il Doppler è stato posizionato sui piedi dell'uomo e non è successo quando il personale ospedaliero ha utilizzato il dispositivo su di loro.

Cos'è successo? Sicuramente un caso molto bizzarro, non ai livelli della donna che urinava alcol senza averlo mai bevuto, ma a cui i medici non sono riusciti - per adesso - a dare una spiegazione. Il rapporto in questione, infatti, è stato pubblicato sabato 19 dicembre sul New England Journal of Medicine. Nonostante ciò, sembra esserci una probabile causa.

Il paziente, diverso tempo prima, aveva subito un intervento chirurgico di sostituzione dell'anca su entrambi i fianchi, secondo quanto afferma il rapporto. Gli autori sospettano che il Doppler possa aver captato un segnale radio - proveniente chissà da dove - ricevuto dalle protesi dell'anca del paziente. Ma è anche possibile che questo segnale sia stato ricevuto da altre apparecchiature nella stanza, come il letto d'ospedale del paziente.

Tuttavia, secondo il dipartimento di ingegneria dell'ospedale, non è stata trovata alcuna attrezzatura difettosa. Dopo 8 mesi dal suo ricovero per la caduta l'uomo adesso sta bene, ma la risposta a questo bizzarro caso non è stata ancora trovata.