Ecco a voi il curioso insetto che assomiglia a un popcorn

Esistono insetti di tutte le forme, colori e dimensioni. Ci sono circa 900.000 diversi tipi di insetti che conosciamo e rappresentano circa l'80% delle specie (conosciute!) del mondo. Insomma, non stupitevi quindi dell'esistenza del flatid planthopper nymph, una creatura che assomiglia a un popcorn.

A far conoscere al mondo la creatura fu il defunto fisico, biologo e fotografo Andreas Kay, che trascorse dal 2011, fino alla sua morte nel 2019, diverso tempo in Ecuador alla scoperta dell'incredibile biodiversità della zona. Kay condivise un video della strana creaturina nel maggio del 2019, in cui si vede il minuscolo insetto correre sulla punta delle sue dita.

Ovviamente, così come tutti gli insetti più strani del nostro pianeta, c'è un motivo per il suo aspetto così bizzarro: la creatura è ricoperta da filamenti bianchi cerosi per proteggersi dagli attacchi di possibili predatori. Il "popcorn ambulante" è una delle circa 12.500 specie di Fulgoroidea - una superfamiglia di insetti - conosciute sulla Terra che assomigliano molto alle piante che crescono nei loro stessi ambienti.

Come detto dinanzi, esistono degli insetti davvero incredibili, come ad esempio il Phloeodes diabolicus, un coleottero con l'esoscheletro formato da uno dei materiali più resistenti del mondo naturale (che può resistere perfino allo schiacciamento di un'auto). Lo sapete, invece, che le ali di queste creature potrebbero essersi evolute dalle zampe dei crostacei?