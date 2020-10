Ecco il curioso motto ufficiale dei giochi Olimpici

Il Comitato olimpico fin dal 1894 utilizza un motto ufficiale per i giochi Olimpici, ma fu utilizzato per la prima volta in occasione delle Olimpiadi di Parigi del 1924, quasi trent'anni dopo. Qual è questo motto? Non dovrete far altro che continuare a leggere per scoprirlo!

Si tratta dell'espressione in lingua latina "Citius!, Altius!, Fortius!", che significa "Più veloce!, più in alto!, più forte!". Venne proposto da Pierre de Coubertin ma ideato da Henri Didon (1840-1900), un celebre predicatore domenicano. Il motto, assieme ai cinque cerchi e alla fiamma olimpica, rappresenta uno dei principali simboli olimpici.



Gli antichi giochi olimpici erano feste religiose e atletiche che si tenevano ogni quattro anni nel santuario di Zeus ad Olimpia, in Grecia. La concorrenza era tra i rappresentanti di diverse città-stato e regni dell'antica Grecia, che dovevano sfidarsi principalmente in degli sport atletici ma anche da combattimento, come il wrestling e il pancrazio.



Il simbolo più noto dell'evento sono i cinque cerchi della bandiera, che viene issata ad ogni edizione dei Giochi a partire dal 1920. Essa raffigura cinque anelli, di diverso colore, intrecciati in campo bianco. Gli anelli sono cinque come i continenti presenti sulla Terra: Oceania, Asia, Africa, Europa e America. Perché gli anelli sono intrecciati? Questa raffigurazione rappresenta l'universalità dello spirito olimpico.