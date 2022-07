Questo curioso pesce gelatinoso è stato trovato nelle profondità dell'Alaska

Si chiama Crystallichthys cyclospilus, conosciuto anche come "pesce lumaca macchiato", ed è una creatura che abita esclusivamente sul fondo marino del Pacifico settentrionale a più di 830 metri sotto la superficie dell'oceano.

I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) si sono imbattuti nell'esemplare al largo delle isole Aleutine, in Alaska, come parte di un'indagine di routine sugli animali della zona.

Si pensa che la consistenza gelatinosa "sia un adattamento per mantenere la galleggiabilità neutra e nuotare in modo efficiente mentre si affronta la pressione del mare profondo", ha dichiarato Sarah Friedman, scienziata della NOAA e membro dell'equipaggio della spedizione (sapete che esistono anche pesci dalla testa di gelatina trasparente?).

"Vivono in luoghi relativamente remoti e in zone molto profonde, quindi la persona media non incontrerà mai questa specie", continua Friedman. Il pesce lumaca è una creatura davvero bizzarra, quasi totalmente trasparente, tranne gli occhi, lo stomaco e le macchie scure che si trovano sulla pelle del pesce.

Si tratta di un adattamento che aiuta il C. cyclospilus a rimanere nascosto dai predatori, consentendo loro di "mimetizzarsi con lo sfondo scuro in un habitat con disponibilità di luce limitata e poche strutture dietro cui nascondersi." Nel complesso poco sappiamo sul conto di queste creature, anche se ci sono più di 400 specie di pesce lumaca nel mondo.

A proposito, sapete che questo animale marino riesce ad espandersi fino a 10.000 volte la sua dimensione? Incredibile ma vero.