Questo curioso pesce perde e fa ricrescere 20 nuovi denti ogni giorno

Il lingcod del Pacifico è una creatura davvero molto particolare: ha oltre 500 denti su due serie di mascelle altamente mobili e, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, questo pesce guadagna e perde una media di 20 denti ogni giorno.

Una vera sorpresa per i ricercatori, che sicuramente non si aspettavano questa particolare caratteristica. Il lingcod, che può essere grande fino a 1,2 metri, è un cacciatore vorace che mangia "tutto ciò che può infilarsi in bocca", secondo quanto affermato dalla coautrice dello studio Karly Cohen, una studentessa di dottorato presso l'Università di Washington.

"I lingcod hanno una serie di mascelle superiore e inferiore, proprio come le nostre, ma sono più mobili: possono essere lanciate in avanti e allargate". Questa stessa caratteristica l'abbiamo osservata nel terrificante squalo Goblin, e sembra un meccanismo "comune" in molti pesci. Quando il pesce attacca, la prima mascella si aggrappa alla preda, mentre la seconda serie di mascelle interne si occupano di schiacciare e sminuzzare la carne.

Affinché questa strategia abbia successo il lingcod fa affidamento su denti affilati come aghi che sono soggetti a rotture. Per evitare che il suo morso diventi inefficace c'è bisogno di una sostituzione delle "armi" a cadenza giornaliera. Gli esperti, per arrivare alle loro conclusioni, hanno analizzato 20 giovani lingcod all'interno di alcune vasche.

Questo modello di crescita dei denti trovato è insolito nel mondo dei pesci, ma probabilmente non in natura. Il meccanismo dei lingcod è stato visto anche in altre creature, come ad esempio gli squali, e lo studio dimostra che questa tecnica può essere replicata anche da altre specie (a proposito, ecco qui una lista degli squali più incredibili dei nostri mari).