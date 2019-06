Il curioso caso dell'uomo di 66 anni con tutti gli organi al contrario

Non si smette mai di imparare, e lo ha sperimentato con la propria pelle un uomo di 66 anni che, dopo essersi recato all'ospedale lamentando dolori al petto e tosse, scoprì di avere tutti gli organi al contrario.

Ben presto infatti, i medici che esaminarono l'uomo si accorsero che tutti gli organi del paziente si trovassero nel lato sbagliato, come il cuore a destra e il fegato a sinistra (e non solo).

Grazie ad una radiografia, si è poi scoperto che il paziente avesse una posizione anomala del cuore, chiamata destrocardia, e non solo: tutti gli organi si trovavano nel lato sbagliato. Questa incredibile condizione ha in realtà un nome: situs inversus totalis.

Nonostante sia una condizione rara, il situs inversus totalis è la più comune, e colpisce circa 1 una persona su 10.000 e, se gli organi sono nei punti giusti, si può trascorrere una vita normalissima. Tuttavia, c'è anche il rischio di incorrere a cardiopatie congenite, con alcune estremamente letali.

Il caso più famoso (e recente) è quello di Rose Marie Bentley dell'Oregon, che visse fino all'età di 99 anni. Nonostante avesse il situs inversus, il cuore dell'anziana donna si trovava nel posto giusto, a sinistra.

Questa condizione, ancora più rara, porta spesso alla morte per insufficienza cardiaca, mentre la donna ha vissuto in buona salute per circa un secolo (lamentando solo un leggere bruciore di stomaco) non venendo a conoscenza della sua rara condizione, scoperta solo durante l'autopsia.