Il vostro cursore di Windows 10 è asimmetrico: vi spieghiamo il motivo

Sta girando sui social network un'immagine che sembra aver "mandato in confusione" il mondo del Web. Infatti, in molti non avevano mai notato che il cursore di Windows 10, che utilizzano ogni giorno, fosse asimmetrico, al contrario, ad esempio, di quello di macOS. In ogni caso, oggi vi spieghiamo il motivo.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come spiegato da alcuni Graphic Designer su Reddit, si tratta semplicemente di un bilanciamento ottico. In parole povere, quando si lavora a un progetto del genere, i designer tengono conto di come funziona la vista umana. Infatti, non sempre quest'ultima è in grado di distinguere chiaramente ciò che è simmetrico da ciò che non lo è.

In particolare, uno degli esempi più lampanti è rappresentato dall'asse orizzontale: in determinati casi, l'occhio umano tende ad "allargare" le rappresentazioni effettuate su questo asse, facendo sembrare asimmetriche delle immagini che in realtà sono simmetriche. Un altro esempio può essere quello di mettere una 'O' vicino a una 'H': per rendere simmetrica questa scritta alla nostra vista, potrebbe essere necessario incrementare leggermente l'altezza della 'O'.

Insomma, c'è un buon motivo dietro alla scelta di Microsoft. Se siete interessati all'argomento, vi consigliamo di leggere questo interessante approfondimento pubblicato su Medium, in cui ci sono anche delle immagini di esempio che consentono di capire meglio il bilanciamento ottico.