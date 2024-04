Custodia per SSD in alluminio e 4 LED a META' PREZZO: occasione unica!

ORICO Case M.2 NVMe SSD è un case straordinario per le schede SSD. Unisce eleganza e resistenza, grazie alla cassa in alluminio. Le dimensioni compatte faranno sì che lo porti dove vuoi. La dissipazione del calore proteggerà le tue schede. Oggi puoi prenderlo al minimo storico su Amazon, a soli 31,99 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La custodia SSD RGB prevede 4 luci LED: rosso, giallo, verde, blu e viola, alternati lentamente durante lo standby e lampeggiano velocemente durante la lettura e la scrittura. Il che rende il prodotto ancora più cool.

La custodia NVMe vanta un giubbotto di raffreddamento in lega di alluminio, con silicone per la dissipazione del calore e guscio in lega di alluminio a strisce (la forma a strisce può aumentare l'area di dissipazione del calore), per rilasciare rapidamente l'alta temperatura generata dal SSD NVMe durante il processo di lavoro. Dunque, non dovrai temere surriscaldamenti anche in caso di uso intensivo.

Viene fornita con cavi dati 2 in 1, da USB A a C (10 Gbps) e da USB C a C (10 Gbps). Non è necessario installare driver o software. Oltre che per i pc, può essere utilizzata su console di gioco come Xbox, PS5, PS4 e PS3 per espandere la memoria e creare più spazio per i giochi.

