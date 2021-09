Le custodie confermano: il modulo fotografico di iPhone 13 Pro è più grande del 12 Pro

Quando sono passati poco più di tre giorni al keynote Apple di Settembre, continuano ad emergere informazioni sugli iPhone 13 e 13 Pro. In particolare, AppleInsider si è soffermata sulla grandezza del comparto fotografico.

Come ampiamente preannunciato dai leak emersi in rete nelle settimane precedenti, il modulo fotografico di iPhone 13 Pro è significativamente più grande rispetto a quello di iPhone 12 Pro. La differenza è evidente nella fotografia di apertura: montando il case di iPhone 13 Pro sul modello precedente si può vedere come le dimensioni dello smartphone 2021 siano più elevate di un terzo. Il ritaglio posteriore per il modulo fotografico misura circa 38x37mm, ma a quanto pare a crescere rispetto al 2020 è anche il bump della fotocamera di iPhone 13 e 13 Mini, a causa del nuovo sistema di stabilizzazione.

In generale, però, tutte le fotocamere della serie iPhone 13 sporgeranno di più per fare spazio ai nuovi componenti interni.

Le differenze tra iPhone 13 Pro e 13 Pro Max sono da ricercare solo nelle dimensioni del display: sul primo troviamo un pannello Super Retina XDR da 6,1 pollici, mentre sul Max la diagonale è di 6,7 pollici.

I due dispositivi sfoggiano un sistema a tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel con teleobiettivo f/2.8, sensore grandangolare f/1.5 e chip ultra grandangolare f/1.8 con angolo di visione di 120 gradi.