Custodisci e raffresca la tua SSD con Acasis 40Gbps: prezzo PAZZESCO!

Acasis 40Gbps vanta un'eccellente dissipazione del calore, grazie al guscio della lega di alluminio e il foglio di conduzione del calore del cuscinetto del silicone con cui è stata realizzata. Beneficerai di un adattatore SSD M.2 in grado di condurre il calore con precisione in tutte le direzioni. Prendilo ora con 18% di sconto, pagandolo 114,99€

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Per comprendere quale sia l'efficienza di dissipazione del calore del dispositivo, basta dire che sia superiore del 20% - 30% rispetto a quella dell'unità a stato solido M.2 ordinaria. In questo modo, protegge efficacemente la CPU, trasferimento di file più stabile.

Ampia compatibilità, è completamente compatibile con USB4/3.2/3.1/3.0/Type C, e può supportare il tasto M, B & M KEY e disco a stato solido formato 2280 del protocollo NVMe PCI-E. Compatibile con Windows 7/8/9/10/11, Linux, Mac OS 10.3, adatto per MacBook Pro/Air. ,Huawei Matebook! X Pro, iMac/iMac Pro, Dell XPS.

Cavo thunderbolt da 30 cm, senza dispositivi aggiuntivi, quindi parliamo di un dispositivo completamente plug and play. La porti dove vuoi grazie alle dimensioni ridotte: 4,8 x 3,9 x 0,5 pollici. Molto importante per quanti necessitano di portarla con sé in viaggio o al lavoro.

Ricordiamo che si tratta di un'offerta a tempo, quindi è meglio sbrigarsi. Lo sconto è del 18%, quindi paghi solo 114,99 euro!

