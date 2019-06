Il Cyber Command degli Stati Uniti sembra aver attaccato la rete elettrica della Russia

Secondo un nuovo rapporto del New York Times, sembra che il Cyber ​​Command degli Stati Uniti abbia fatto una serie di incursioni nelle infrastrutture elettriche della Russia negli ultimi mesi.

Questi attacchi servono per far capire alla Russia che gli Stati Uniti sono disposti ad operare in modo più aggressivo per scoraggiare preventivamente potenziali attacchi informatici.

Un funzionario dell'intelligence americana ha detto al Times che l'agenzia sta operando su una scala mai contemplata alcuni anni fa, e che sta diventando sempre più aggressiva. Questi sforzi sono stati descritti come una "presenza persistente" all'interno dell'infrastruttura della Russia.

Non c'è alcuna prova però che gli Stati Uniti abbiano lanciato effettivamente l'attacco. Tuttavia, i funzionari degli Stati Uniti hanno parlato della necessità di essere in grado di lanciare un attacco informatico contro il governo russo in caso di bisogno.

È da almeno dal 2012, dicono gli attuali ed ex funzionari, che gli Stati Uniti hanno messo delle sonde da ricognizione nei sistemi di controllo della rete elettrica russa, ma ora la strategia americana si è spostata più verso l'offensiva, con il posizionamento di malware potenzialmente paralizzanti all'interno del sistema russo.

Il Times ha inoltre affermato che l'agenzia può intraprendere operazioni con la sola autorizzazione del Segretario della Difesa, senza l'approvazione del Presidente. Questi sforzi condotti dagli USA sembrano far parte di una mossa dell'amministrazione Trump, per lanciare un avvertimento all'attuale presidente Vladimir V. Putin.