Cyber Days Unieuro, TV Samsung Neo QLED 4K a 900 euro in meno per tre giorni

Con il lancio dei Cyber Days di Unieuro, tre giornate di promozioni disponibili esclusivamente online, coloro che sono a caccia di un televisore top di gamma a un prezzo speciale potranno acquistare un Samsung Neo QLED del 2022 a ben 900 euro in meno, anche a rate senza interessi.

Stiamo parlando del modello Samsung QE55QN90B lanciato nel corso di quest’anno, caratterizzato da un pannello Neo QLED da 55 pollici con risoluzione 4K, ovvero pari a 3840 x 2160 pixel, e refresh rate nativo di 100 Hz. Tra le tecnologie video supportate notiamo HLG, HDR10+, ALLM e AMD FreeSync Premium Pro per il gaming; lato audio, invece, figura la codifica Dolby Atmos per le casse da 60W. Il sistema operativo è TizenOS, nota piattaforma proprietaria, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il prezzo di listino pari a 1.999 euro scende, come anticipato in apertura, a 1.099 euro grazie a un taglio del 45%. Il pagamento può essere effettuato in tre rate da 366,33 euro senza interessi con Klarna o PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita. Il ritiro in negozio non risulta disponibile, stando all’offerta elencata online, e ricordiamo che il 30 novembre 2022 la promozione svanirà dal catalogo della catena di distribuzione. Insomma, meglio affrettarsi con l’acquisto se si è davvero interessati.

Sempre nella giornata odierna abbiamo parlato del lancio delle Offerte di Natale da Unieuro.