Cyber Days Unieuro, ultime ore dello sconto del 53% sul robot aspirapolvere iRobot

Scadranno alle 23:59 di oggi, 30 Novembre 2022, i Cyber Days targati Unieuro. La promozione lanciata in occasione del Cyber Monday permette di portare a casa a prezzo ridotto un robot aspirapolvere iRobot Roomba, su cui viene proposta una riduzione del 53%.

Nella fattispecie, si tratta dell'iRobot Roomba e5 che viene proposto a 199,99 Euro, il 53% in meno rispetto ai 429,90 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 66,66 Euro al mese sia tramite Klarna che PayPal.

Il robot in questione è dotato di funzioni di pulizia e sensori che lo rendono adatto per qualsiasi tipo di superficie, oltre che ideale anche per le case con gli animali domestici. Tramite l'applicazione iRobot Home App è possibile programmare la pulizia in base alle proprie esigenze ed il proprio stile di vita.

A livello tecnico, iRobot Roomba e5 offre una potenza della pulizia a tre fasi con doppie spazzo in gomma multi superficie ed una potenza di aspirazione elevata, che rimuove lo sporco anche più resistente oltre che i peli degli animali, ovunque essi si nascondano. La spazzola laterale invece permette di pulire a filo parete. Grazie al sistema LASER ed il Cliff Detect, inoltre, l'iRobot Roomba e5 può anche evitare i mobili per evitare di sbattere lungo i bordi. Dopo la pulizia invece torna alla stazione di ricarica e si aggancia in automatico.