Cyber eDays eBay: fino a 600 Euro di sconto su TV Samsung QLED e phon Dyson

Continuano i Cyber eDays di eBay, le giornate promozionali lanciate dall'e-commerce in occasione del Black Weekend che si concluderà il prossimo 29 Novembre 2021 con il Cyber Monday dedicato ai prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo una promozione su un TV ed un phon Dyson.

Partendo dal televisore, stiamo parlando del Samsung Neo QLED QE55QN95AATXZT da 55 pollici del 2021, che viene proposto a 1.299,99 Euro, 599 Euro in meno rispetto ai 1.898,99 Euro listino, per un risparmio del 31%. La spedizione è gratuita, e la consegna a casa è garantita tra mercoledì 1 Dicembre e giovedì 2 Dicembre 2021. Il venditore, Yeppon-Shop, ha il 98,3% di feedback positivi ed accetta come metodi di pagamento PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.

In offerta, sullo store ufficiale Dyson, l'asciugacapelli Supersonic versione Professionale, su cui vengono proposti due anni di garanzia. Il prezzo proposto è di 319 Euro, il 20% in meno rispetto ai 399 Euro di listino. Lo sconto è di 80 Euro netti. Anche in questo caso, la spedizione è gratuita ma è possibile anche effettuare il ritiro presso uno dei punti di ritiro disponibili, con possibilità di effettuare il pagamento direttamente al momento della consegna. Se si sceglie l'arrivo a casa, la consegna è prevista tra il 30 novembre ed il 1 dicembre 2021.