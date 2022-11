Cyber Monday Amazon: 27% di sconto su un Samsung Galaxy, per poche ore

In occasione del Cyber Monday di oggi, Amazon propone uno sconto del 27% sul Samsung Galaxy M23 5G, fino alle 23:59 della giornata odierna. La riduzione è di 80 Euro rispetto al prezzo di listino, e rappresenta un prezzo davvero molto conveniente.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy M23 5G Smartphone Android Display 6.6’’¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh² Fotocamera principale 50MP, RAM 4GB Memoria interna 128 GB³, Deep Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon: 219,90 Euro (299,90 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello sulla piattaforma di Jeff Bezos, che permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 43,98 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, invece, è garantita col Prime senza costi aggiuntivi per lunedì 12 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime ore. Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva di due anni con estensione di garanzia e protezione da danni accidentali a 51,39 Euro o contro furto e danni accidentali a 59,09 Euro da pagare una tantum. Basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto.

Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente prima che le unità a disposizione vadano sold out.