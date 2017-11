Cyber Monday Amazon: l'action camera YI 4K+ al prezzo più basso di sempre!

Ottima promozione lanciata oggi da Amazon, in occasione del Cyber Monday, per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare l'action camera YI 4K+ del popolare marchio.

Solo per poche ore, ovvero fino alla mezzanotte, sarà possibile acquistare l'Action Camera a 209,99 Euro, il prezzo più basso di sempre, soprattutto se si conta che il prezzo di listino è di 339,99 Euro.

La fotocamera include una lente in grado di registrare filmati in 4K ad un framerate di 60fps, mentre il sensore d'immagine integrato Sony IMX377 assicura fotografie ad una risoluzione di 12 megapixel e filmati in Full HD.

E' anche presente un sistema di stabilizzazione d'immagine elettronica, che garantisce video fluidi e stabili fino a 4K e framerate di 30 fps, l'ideale per scenari di scene a scorrimento veloce ed oggetti ad alta velocità.

Il display touch screen è rivestito in Gorilla Glass, il che consente di interagire facilmente con l'interfaccia utente. La batteria, infine, è ricaricabile agli ioni di litio attraverso il connettore USB-C. La fotocamera include anche funzioni extra come il WiFi, il controllo vocale, un microfono esterno, la possibilità di effettuare dirette in live streaming e di catturare immagini in formato RAW.