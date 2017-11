Cyber Monday Amazon: Huawei Mediapad M3 Lite a 169,90 Euro

Continua la giornata di promozioni su Amazon, in occasione del Cyber Monday , l'ultima giornata di grandi sconti prima del Natale. Tra le tante promozioni trovate sulla piattaforma, ci siamo imbattuti in un'offerta estremamente interessante.

La compagnia di Jeff Bezos, infatti, consente ai propri utenti di acquistare, fino alla mezzanotte di oggi, l'Huawei Mediapad M3 Lite ad un prezzo estremamente vantaggioso rispetto al costo di listino.

Il tablet, con schermo da 8 pollici IPS, processore Snapdragon 435 da 1,4 GHz, 3 gigabyte di RAM e memoria interna da 32 gigabyte, comunque espandibile tramite microSD, nella colorazione bianca può essere portato a casa a 169,90 Euro, a fronte di un risparmio netto di 80 Euro rispetto al prezzo originale, di 249,90 Euro.

Si tratta di un'offerta estremamente interessante, per un tablet di fascia medio-bassa dalla grande affidabilità e di un marchio top come Huawei.

La variante in questione è quella solo WiFi, il che vuol dire che non è dotata di modulo LTE per l'inserimento della scheda.

Il prodotto inoltre beneficia anche dell'iniziativa "Carta del Docente". Su queste pagine abbiamo anche discusso della versione normale del tablet.