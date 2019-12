Il Cyber Monday di Amazon inizia con offerte su SSD, microSD ed hard disk

E' ufficialmente iniziato anche il Cyber Monday, l'ultima tappa di avvicinamento alla stagione Natalizia, nonchè la giornata dedicata agli sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Come avvenuto già per il Black Friday di venerdì, anche quest'oggi iniziamo la carrellata di offerte con gli SSD ed hard disk sia interni che esterni.

Offerte SSD ed Hard Disk Cyber Monday Amazon

Per le offerte in oggetto la spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, e sono previsti tutti i vantaggi per gli utenti Prime. La data di scadenza però varia a seconda degli oggetti, ma è comunque raccomandabile effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse nei confronti di qualcuno degli oggetti.

Fateci sapere come sempre tramite i commenti quali sono gli oggetti che intendete acquistare.