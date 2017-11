Cyber Monday Amazon: notebook HP disponibile a prezzo scontato

Tra le promozioni presenti nella giornata di oggi su Amazon , ce n'è una estremamente interessante e rivolta a tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un nuovo notebook.

Il gigante degli e-commerce, infatti, solo per oggi (e fino ad esaurimento scorte), sconta il notebook hP 15-bw027nl, un portatile con processore AMD A9-9420, 8 gigabyte di RAM DDR4, Hard Disk SATA da 1 terabyte e schermo da 15,6 pollici con risoluzione di 1366x768 pixel.

Il costo scontato è di 379 Euro, contro i 499,99 Euro di listino, per un risparmio totale di 120,99 Euro, pari al 24%.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, ne è stato richiesto il 69% della disponibilità totale, il che vuol dire che potrebbero essere disponibili solo poche unità, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso di interesse.

Il notebook, è basato su Windows 10 Home ed include un design molto elegante. A livello di dimensioni, misura 25,4 x 38 x 2,4 cm e pesa 2,1 chilogrammi. Si tratta di una delle ultime proposte di HP per la linea di notebook.