Cyber Monday Amazon: smartphone Blackview con l'83% di SCONTO!

Blackview Smartphone Android 13 è offerto oggi su Amazon con un doppio sconto. Infatti, oltre a quello di partenza del 43%, occorre aggiungere il coupon del 50% e un ulteriore sconto del 25% applicando il codice sconto 58UAQ8H4 pigiando sul bottone Applica. Quindi risparmi fino a 299 euro per pagarne solo 100 finali!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Partiamo dallo schermo a goccia da 6,5 pollici ad altissima definizione, con tecnologia Incell full view, risoluzione HD 720*1600 per un'esperienza visiva vivida e realistica, luminosità di 380 nit per leggere agevolmente anche alla luce del sole.

Tecnologia Expanded RAM che espande 6GB di RAM fino a 12GB per un avvio delle applicazioni fino al 50% più veloce, ed è alimentato dal processore Octa-Core T606, che raggiunge i 2GHz con CPUIMG 8322 @ 550 MHz, consentendo l'esecuzione simultanea e rapida di più applicazioni contemporaneamente.

Sistema operativo sicuro e fluido basato su Doke OS4.0 sviluppato in modo indipendente sulla base del sistema Android 13.

Autonomia sorprendente, grazie alla batteria da 5180mAh, per 26 ore di telefonate, 30 ore per l'ascolto di musica, 8 ore per la riproduzione di video e addirittura 450 ore di standby.

Performance eccellenti grazie alla combo 12GB RAM+256GB espandibile e come detto, al processore Octa-Core.

Ricordiamo dunque lo sconto incredibile, disponibile ancora per poche ore: oltre a quello di partenza del 43%, occorre aggiungere il coupon del 50% e un ulteriore sconto del 25% applicando il codice sconto 58UAQ8H4 pigiando sul bottone Applica. Quindi alla fine lo paghi solo 100 euro!

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?