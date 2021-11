Cyber Monday Amazon: ultime ore del 70% di sconto sulle microSD SanDisk

Mentre continuano gli sconti Amazon del Cyber Monday di cui abbiamo parlato questa mattina, sono le ultime ore per poter godere delle riduzioni di oltre 70% sulle microSD SanDisk da 128 e 256 gigabyte. Amazon infatti propone degli sconti che permettono di risparmiare fino a 98 Euro rispetto al prezzo di listino.

Sconti Amazon Cyber Monday 2021 - microSD SanDisk

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 / 90 MB/sec, Classe 10, UHH-I, U3, V30: 19,99 Euro (65,99 Euro)

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30: 38,99 Euro (136,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, entro giovedì 2 Dicembre 2021, per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 34 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Viene anche data la possibilità di effettuare la restituzione fino al 31 Gennaio 2022 come stabilito dalla policy di Amazon per il periodo natalizio.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la copertura da danni accidentali per due o tre anni al prezzo di 2,19 e 3,19 Euro.

Le offerte scadranno alle 23:59 di oggi, lunedì 29 Novembre 2021.