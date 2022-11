Cyber Monday Comet, OPPO Reno6 Pro a metà prezzo solo per oggi

Mentre da Mediaworld si trova l’OPPO Reno 6 5G a 300 euro, Comet nel suo volantino del Cyber Monday attivo solo per oggi include il modello OPPO Reno 6 Pro 5G a metà prezzo: grazie al taglio del 50,1% ora attivo si arriva a una cifra difficilmente vista in passato presso le principali catene di distribuzione.

Vediamo però le specifiche tecniche dello smartphone prima dei dettagli d’acquisto: OPPO Reno 6 Pro ha un display da 6,55 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento di 90Hz, dotato di notch punch-hole con fotocamera singola frontale da 32 megapixel al suo interno. Sempre in merito al comparto camera, posteriormente si trovano quattro sensori di cui il principale da 64 MP. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica a 65W ed è accompagnata sotto la scocca da 256 GB di archiviazione interna, 12 GB di RAM e chipset Qualcomm Snapdragon 870.

Il prezzo di listino di OPPO Reno6 Pro 5G è pari a 799,99 euro ma, fino alle 23:59 di oggi, scende a 399 euro con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi tramite PayPal e consegna a domicilio gratuita. La garanzia dura due anni, il reso può essere effettuato entro 14 giorni e, in aggiunta, si può acquistare un’estensione dell’assistenza tecnica per 12 mesi.

