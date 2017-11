Cyber Monday eBay: Beats Solo 2 On Ear disponibili a 99 Euro!

Altra interessante offerta presente suin occasione del Cyber Monday , dopo quelle aventi ad oggetto i prodotti Apple e di cui vi abbiamo parlato questa mattina nella news dedicata.

Su quella che una volta era la piattaforma d'aste più utilizzata al mondo, infatti, sono disponibili le nuove Solo 2 On Ear targate Beats By Dr.Dre, il famoso marchio acquistato da Apple e specializzato in soluzioni audio.

Si tratta di cuffie dal sound immersivo che, a giudicare da coloro che le hanno provate, garantiscono un'esperienza di riproduzione audio al di sopra della media. A ciò si aggiunge anche un design snello e leggero che le rendono estremamente comode da indossare. In fase di presentazione, Apple si concentrò anche sul materiale dei padiglioni, che garantisce un'ottima dissipazione del calore e zero dispersione del suono.

Le cuffie, che hanno un prezzo ufficiale di 203,90 Euro, solo per la giornata di oggi sono disponibili in sconto a 99 Euro nella colorazioni Red, White e Black. Un'offerta imperdibile se avete intenzione di acquistare un nuovo paio di cuffie di fascia alta.