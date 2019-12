E' tempo di Cyber Monday su eBay: tre prodotti in offerta e sconti sui rasoi Braun

Anche eBay lancia le offerte per il Cyber Monday con tre prodotti in evidenza e una serie di offerte speciali sui rasoi da uomo targati Braun. Di seguito i link per accedere agli sconti, validi solamente fino alle 23:59 di oggi, lunedì 2 dicembre.

Tre i prodotti messi in evidenza da eBay: TV LED Samsung 55 pollici Ultra HD 4K Smart Flat, Xbox One S 1TB in bundle con Star Wars Jedi Fallen Order e Robot Aspirapolvere Samsung Aspira e Lava Powerbot.

eBay Cyber Monday 2019

Infine, troviamo in vendita su eBay i rasoi Braun uomo scontati fino al 57% sul prezzo di listino, tra cui i rasoi Braun Serie 3, Serie 5, Serie 7 e Serie 9, tra i più venduti in assoluto nella loro categoria. Tutte le promozioni sono già disponibili e valide solamente per il Cyber Monday, dunque se siete interessati affrettatevi perchè la mezzanotte e vicina e i venditori potrebbero esaurire i prodotti, considerando l'alta richiesta che solitamente si verifica nel periodo del Black Friday e nei giorni immediatamente successivi al Venerdì Nero.