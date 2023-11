Cyber Monday Mediaworld: offerte incredibili solo per oggi 27 Novembre

Anche Mediaworld festeggia oggi il Cyber Monday, con una serie di offerte incredibili valide in giornata odierna esclusivamente online. La catena di distribuzione propone una serie di offerte molto interessanti su tanti prodotti hi-tech, fino alle 23:59.

L'iPad di nona generazione con schermo da 10,9 pollici, nella configurazione WiFi Only con 256 gigabyte di storage è disponibile a 499 Euro, 30 Euro in meno rispetto al prezzo più basso raggiunto negli ultimi giorni.

In offerta segnaliamo anche il laptop HP G9 da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 5, che viene proposto a 399 Euro, con un risparmio consistente rispetto ai 469 Euro raggiunti negli scorsi 30 giorni. Interessante anche l'MSI Stealth 15 da 15,6 pollici con processore Intel, che passa da 1499,99 Euro a 1399 Euro.

L'Apple Watch Series 9 GPS con cassa da 41mm in alluminio viene proposto a 399 Euro, mentre l'LG OLED EVO C3 da 42 pollici è disponibile ad 899 Euro, dai 948 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Z Flip5 da 256 gigabyte invece può essere acquistato ad 899 Euro, dai 999 Euro precedenti.

Interessante anche lo sconto sul Samsung QE55S95CATXZT da 55 pollici OLED, a 1799 Euro, in calo rispetto ai 1834,99 Euro percedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.

