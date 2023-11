Cyber Week Dyson: sconti fino a 250 Euro su aspirapolveri, phon e tanti prodotti

Dyson lancia la Cyber Week Dyson, che permette di risparmiare fino a 250 Euro su tanti prodotti, con consegna gratuita in 1-5 giorni, reso esteso e possibilità di effettuare il pagamento a rate.

L’aspirapolvere senza filo Dyson V12 Detect Slim Total Clean, in edizione limitata, è disponibile a 499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino: nella confezione sono presenti due spazzole e nove accessori tra cui la spazzola Fluffy Optic per i pavimenti duri e la mini turbo anti-groviglio per materassi ed altre superfici morbide.

In sconto anche l’aspirapolvere Dyson V15 Detect, a 599 Euro: anche qui troviamo due spazzole e quattro accessori tra cui la Digital Motorbar che adatta automaticamente la potenza ad ogni superficie e districa peli e capelli.

Per quanto concerne la cura dei capelli, è disponibile in sconto a 100 Euro l’asciugacapelli Dyson Supersonic Origin, a 299 Euro piuttosto che 399 Euro, mentre l’edizione esclusiva blu/rame Dyson Supersonic viene proposta a 399 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 479 Euro di listino.

Infine, tra i prodotti per il trattamento dell’aria segnaliamo il purificatore termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact a 549 Euro, mentre il ventilatore Dyson HEPA Big+Quiet Formaldehyde è disponibile a 699 Euro, rispetto ai 250 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.