La Cyber Week di eBay continua fino al 3 Dicembre, con tantissimi sconti

eBay ha lanciato la Cyber Week, la nuova iniziativa promozionale che fino alle 23:59 del 3 Dicembre 2023 permette di godere di tantissimi sconti su tanti prodotti anche d'elettronica.

Come si può vedere direttamente attraverso la pagina dedicata su eBay, ad essere interessati dagli sconti sono tanti prodotti anche d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone, PC, tablet, ma anche prodotti per l'aspirazione della casa oltre che grandi e piccoli elettrodomestici.

Le iniziative promozionali in vista del Natale e del Black Friday però non finiscono qui, perchè eBay sempre fino al 3 Dicembre 2023 ha lanciato il nuovo coupon "CYBERMOTORI23", che come suggerisce il nome permette di ottenere uno sconto del 10% sui prodotti di ricambio per l'auto e gli accessori, a fronte di una spesa minima di 15 Euro. Lo sconto massimo per utilizzo è di 50 Euro e ciascun utente può utilizzarlo due volte: il totale quindi che si può ottenere come sconto è di 100 Euro, e per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata su eBay. Ricordiamo che il coupon deve essere inserito, ovviamente senza le virgolette, al momento della finalizzazione dell'ordine.