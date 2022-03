Un cyberattacco russo allo Swift non è improbabile: le banche mondiali tremano

Dopo aver scoperto cos'è l'"opzione nucleare" Swift usata contro la Russia dalla NATO, pare che oggi alcune banche stiano temendo dei cyberattacchi russi di risposta dopo che il sistema dei pagamenti internazionali ha bloccato tutti i conti di sette dei leader politici più importanti di Mosca.

Lo scorso sabato, infatti, sono state rimosse dallo Swift VTB e Promsvyazbank, due delle banche più grandi della Federazione Russa che stanno direttamente finanziando lo sforzo bellico del Cremlino, insieme ai conti correnti di diverse personalità di spicco nella politica moscovita. Si tratta ovviamente di parte delle già annunciate sanzioni internazionali contro la Russia, che si stanno inasprendo via via che il conflitto in Ucraina continua e che l'esercito russo si macchia di crimini contro la popolazione del Paese invaso.

Stando a quanto riportato da molti direttori della cybersecurity di grandi banche internazionali al Financial Times, l'esclusione delle due banche russe dallo Swift potrebbe causare un attacco hacker contro lo Swift stesso, bloccandolo potenzialmente per ore o per giorni e impedendo trasferimenti bancari per triliardi di Dollari ogni giorno.

Secondo le banche, l'opzione più probabile è che gli hacker russi non colpiscano alcun istituto bancario nello specifico, ma dirigano tutte le proprie forze verso il sistema internazionale di gestione dei pagamenti. Per esempio, uno degli intervistati del Financial Times ha spiegato che "ci sono molte preoccupazioni relative allo Swift. Le banche sembrano essere sicure dei propri livelli di cybersicurezza, ma colpire lo Swift andrebbe a detrimento dell'intero sistema bancario mondiale".

Al momento, però, un attacco russo diretto allo Swift sembra improbabile, perché finora Mosca ha attaccato solo l'Ucraina con le proprie tecnologie cyber, e non sembra aver intenzione di escalare la propria guerra ibrida al di fuori dell'Est Europa. Probabilmente, la Russia sa bene che un attacco ad un'organizzazione internazionale come quella dello Swift, che potrebbe paralizzare l'intera economia mondiale, causerebbe un'ulteriore stretta sulle sanzioni o, ancora peggio, un ingresso in guerra dei Paesi della NATO o addirittura del G10.

Infatti, lo Swift è un'organizzazione internazionale che ha sede a Bruxelles e che è controllata dalle banche centrali del G10, ovvero dai dieci Paesi tra i "grandi" della Terra. L'organizzazione ha riportato in passato diversi cyberattacchi ai suoi sistemi, tutti contrastati con successo, ma mai era stata paventato l'attacco di hacker sponsorizzati da uno Stato contro i suoi sistemi, che potrebbero non reggere di fronte ad una minaccia russa. Intanto, comunque, le offensive cyber russe in Ucraina continuano con l'utilizzo di un numero sempre maggiore di malware mai visti prima.