Cyberciminali all'assalto del Black Friday: cinque trucchi per fare acquisti in sicurezza

Come abbiamo avuto modo di raccontare ieri, il Black Friday non è solo l'occasione per portare a casa qualche prodotto a prezzo scontato. Sono sempre più infatti i cybercriminali che intendono sfruttare la febbre degli acquisti per sferrare attacchi e frodi ai danni degli acquirenti.

La società di sicurezza F5 Networks ha però diffuso i cinque trucchi da seguire per effettuare acquisti online in sicurezza ed evitare truffe:

Cogliere i segnali evidenti di pericolo – Non bisogna mai fare acquisti utilizzando direttamente i motori di ricerca. Inserite gli indirizzi dei siti web affidabili manualmente e cercate sempre gli errori di grammatica o di formattazione evidenti che potrebbero essere sintomatici di un fake;

Navigare in sicurezza - effettuando acquisti solo su siti che utilizzino la crittografia, come dimostrato dal prefisso "https" e dal simbolo di un lucchetto nel browser;

Non fare affidamento su un falso senso di tranquillità - Il Phishing and Fraud Report 2019 degli F5 Labs ha rilevato che chi sfrutta il phishing continua a fare affidamento sulla credibilità ingannevole e che il 71% dei siti di phishing utilizzano HTTPS per apparire affidabile. I brand e i servizi più imitati sono proprio quelli ai quali ci affidiamo di più, come Facebook, Microsoft Office Exchange e Apple;

Pensare bene prima di cliccare - Riceviamo sempre più spesso email ben scritte e convincenti che richiedono informazioni personali o finanziarie, cosa che normalmente un'azienda non farebbe. Il Phishing and Fraud Report rileva che le email di phishing hanno una probabilità tre volte maggiore di contenere un collegamento dannoso rispetto a un allegato; un buon consiglio è stare alla larga da entrambi;

Fare attenzione alle transazioni difficoltose – se un sito web vi rindirizza verso una terza parte per il pagamento, non cadete nella trappola. Contattate il rivenditore se il meccanismo non è chiaro.

Secondo alcune rilevazioni, tra le tecniche più sfruttate quest'anno ci sarà il formjacking, che nel 2018 è stata responsabile per il 71% delle violazioni dei dati sul web.

Occhio però anche al phishing, che è tra le più pericolose proprio per la sua semplicità. Chi attacca infatti non ha la necessità di preoccuparsi di firewall, exploit o altro.

Ovviamente le offerte che pubblicheremo nella nostra pagina sono selezionate da venditori affidabili.