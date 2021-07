Cybercrimine, il sistema ferroviaro iraniano preso di mira da un attacco ransomware

Mentre al di là dell'Atlantico l'America innalza muri invisibili contro il cybercrimine, gli attacchi verso i settori più disparati continuano senza sosta in tutto il mondo. L'ultima vittima, in ordine cronologico, sembra essere stato il servizio ferroviario iraniano.

Come apprendiamo dalla nostra fonte infatti, il sistema di trasporto nazionale dell'Iran è stato vittima di un'interruzione forzata del servizio causata da un cyberattacco.

Mentre i portali istituzionali del sistema ferroviario nazionale sono stati irraggiungibili per diverso tempo, non è ancora chiara l'entità sul servizio stesso. Alcune voci parlano di una mera compromissione dell'apparato informativo, dunque i monitor presenti all'interno delle carrozze, mentre altre sostengono che si sia generato un disservizio senza precedenti.

Questo attacco non è ancora stato rivendicato da alcun gruppo organizzato. Come riporta la fonte, avrebbe addebitato alcuni attacchi precedenti ad altri Paesi, ma gli attacchi ransomware sono generalmente condotti da gruppi criminali organizzati e questo nuovo attacco sembra appartenere proprio a questa casistica.

Nel frattempo, in Perù è stato arrestato The Bull, un uomo accusato di aver fatto insider trading sul Dark Web, una pratica che consiste nella vendita di informazioni riservate di carattere industriale che permettono ai possessori di effettuare operazioni in Borsa traendo un benefico considerevole senza particolari rischi. Una pratica per la quale l'accusato ora rischia fino a 25 anni di carcere.