Cyberpunk 2077, disponibili gli accessori Razer: design e prezzo italiano

Dopo l'annuncio dell'edizione limitata di OnePlus 8T, purtroppo non disponibile da noi, Cyberpunk 2077 torna a far parlare di sé per via dell'arrivo di altri prodotti a tema. Questa volta è coinvolta anche l'Italia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come affermato anche dal CEO di Razer su Facebook, la nota azienda statunitense ha stretto una partnership con CD Projekt RED per lanciare degli accessori ufficiali a tema Cyberpunk 2077. Più precisamente, l'atteso kolossal GDR, la cui data di uscita è fissata per il 10 dicembre 2020, è al centro del design del mouse Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition.

Il prodotto, a cui potete dare un'occhiata più ravvicinata mediante questa pagina, è già in vendita anche in Italia attraverso il sito ufficiale di Razer (si può acquistare solamente online). Il prezzo per il nostro Paese è fissato a 179,99 euro. Per comprare questa variante, vi basta premere sull'apposito menu a tendina e selezionare l'opzione "Cyberpunk 2077 Edition". Questo modello dispone anche di un dock di ricarica personalizzato a tema.

Inoltre, l'azienda di Min-Liang Tan ha reso disponibili delle cover e dei tappetini personalizzati Cyberpunk 2077 mediante il suo portale Razer Customs. Alcuni di questi prodotti possono essere anche personalizzati nel design, ad esempio scrivendo il proprio nome in basso a destra del tappetino. Non è chiaro se questi Customs siano effettivamente acquistabili anche dall'Italia, quindi vi consigliamo di informarvi per bene in merito. Il mouse, invece, viene venduto direttamente tramite il sito ufficiale italiano di Razer.