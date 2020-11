Cyberpunk 2077, edizione limitata di OnePlus 8T ufficiale: c'è l'unboxing

Dopo i teaser degli ultimi giorni, è stata finalmente svelata ufficialmente la Cyberpunk 2077 Edition dello smartphone OnePlus 8T. Il design è tanto atipico quanto interessante, soprattutto per coloro che sono in trepidante attesa del kolossal GDR di CD Projekt RED.

Stando anche a quanto riportato da The Verge e Wccftech, per il momento questo modello è disponibile solamente in Cina, dove viene venduto a un prezzo di 3999 yuan (circa 514 euro al cambio attuale, 12/256GB). La parte che si fa notare maggiormente del dispositivo è sicuramente il retro, dove troviamo un ampio modulo fotocamere che dispone anche di una sgargiante scritta gialla "2077". Da non sottovalutare inoltre il logo "Cyberpunk" posto in basso nella backcover, nonché le apposite texture applicate sul retro. Sicuramente un look che si fa notare.

In ogni caso, la personalizzazione è anche software. Infatti, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition dispone di due filtri aggiuntivi per la fotocamera, chiamati "North California" e "Night City", nonché uno sfondo personalizzato a tema. Per maggiori dettagli sulle aggiunte di questa esclusiva variante, vi consigliamo di dare un'occhiata al ben realizzato sito ufficiale cinese di OnePlus, che permette di dare uno sguardo ravvicinato al dispositivo.

In ogni caso, lo smartphone rimane essenzialmente identico al modello "standard" sotto alla scocca. Per maggiori informazioni sul dispositivo "base", potete fare riferimento alla nostra recensione di OnePlus 8T.

Insomma, alla fine della fiera, perlomeno gli appassionati cinesi possono già mettere le mani su qualcosa di legato al gioco (le spedizioni partiranno l'11 novembre 2020), nonostante il rinvio di Cyberpunk 2077 a dicembre 2020.