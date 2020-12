Cyberpunk 2077 potrebbe far risorgere dalle ceneri un intero movimento culturale

Per quasi una decade, i videogiocatori di tutto il mondo hanno atteso con ansia l'uscita di questo gioco: Cyberpunk 2077. Non si sa cosa ci troveremo davanti, ma molti cominciano a credere che il genere cyberpunk, così tanto amato alla fine del XX secolo, possa risorgere come una fenice. Parliamo, quindi, della sua storia.

Il primo chiaro esempio del sottogenere sci-fi, il cyberpunk, nacque con una pubblicazione letteraria. Era il tormentato 1968 e Philipp K.Dick scrisse "Il cacciatore di androidi", il romanzo che, nel 1982, ispirerà Ridley Scott a dirigere il film "Blade Runner".

In quell'opera venne manifestata la paura più grande dell'epoca: vivere in una Terra devastata dalle bombe nucleari. Fu proprio questa visione post-apocalittica che diede inizio alla fama di un nuovo movimento letterario: la New Wave.

Nel mentre, però, Dick non era l'unico ad immaginare un mondo di neon e con tecnologie super avanzate, spesso in conflitto con la natura umana.

Vi erano anche Bruce Sterling, autore dell'antologia di racconti di fantascienza del 1986 "Mirroshades", o William Gibson, esponente di spicco del filone cyberpunk, che pubblicò nel 1977 "Frammenti di una rosa olografica".

In generale, tra il 1960 e il 1970, nacque, nei gruppi culturali più underground, un maggiore interesse per i temi più moderni e come sperimentare con essi nelle più svariate arti. A fianco di questo nuovo approccio, ovviamente, si aggiunse il tema della libertà sessuale, l'uso assiduo di sempre più nuove droghe e un interesse sviscerale per le questioni etico-climatiche.

Sarà, però, dal 1980 in poi che il cyberpunk avrà un boom inaspettato.

Prima di tutto, venne creato il termine con cui definire il genere: nel 1980, Bruce Bethke decise di unire il termine "cibernetico" con "punk" per descrivere un suo breve racconto all'editore ed impressionarlo. La cosa fu, da un punto di vista di marketing e puramente personale, efficace, ma diede il via ad un vero e proprio movimento culturale, che si rifletté sul modo di vivere ed esprimersi di molte persone.

Dalla letteratura, il cyberpunk e lo sci-fi approdarono nel cinema, rinnovandosi visivamente e rendendo reali i viaggi che gli scrittori avevano raccontato fino a quel momento. Tra gli esempi più noti nella storia del cinema internazionale abbiamo, come detto prima, "Blade Runner" di Ridley Scott e "Akira" di Katsuhiro Otomo.

L'opinione pubblica cominciò ad essere affascinata in tutto da dei ribelli che perseguivano, spesso anche fallendo, un proprio individualismo e che nuotavano in maniera opposta ad una società di massa uniformata e caratterizzata dal controllo di grandi corporazioni.

I protagonisti, che negli anni '90 approderanno anche nel mondo dei videogiochi, erano outsiders che volevano ricreare un mondo, spinti, forse, dal proprio idealismo. Si appropriavano, quindi, degli elementi della cultura di massa per renderli propri.

Fu grazie al gioco di ruolo della R.Talsorian Games "Cyberpunk 2020", pubblicato nel 1990, ad ispirare videogiochi come System Shock (1994), Metal Gear Solid (1998) o Half Life (1998).

Sfortunatamente, però, con gli inizi del XXI secolo, il genere cyberpunk, paradossalmente, ha cominciato a diventare mainstream, senza portare alcuna rivoluzione, come negli anni precedenti, che potessero renderlo nuovamente interessante.

Per questo vi è un grande hype per l'uscita di Cyberpunk 2077. Gli appassionati sperano che il videogioco, tanto bistrattato in passato rispetto al cinema e alla letteratura, possa essere il media che faccia da trampolino di lancio per la rinascita di questo genere.